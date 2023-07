In het Verenigd Koninkrijk heeft een mediastorm over de bankrekeningen van de bekende Britse brexiteer Nigel Farage geleid tot het ontslag van de CEO van een van ’s lands grootste banken. Het gaat om Alison Rose, topvrouw van NatWest. Niet alleen was ze loslippig geweest tegen een BBC-journalist over de reden waarom de rekeningen van Farage waren afgesloten. Ze loog ook tegen hem. En zei dat het louter om financiële redenen gebeurde, terwijl eigenlijk politieke motieven speelden.