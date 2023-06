Veel Vlamingen volgen pas nà hun carrière een opleiding in het Volwassenenonderwijs. Voor hun hobby. Dat is spijtig, want de regering wil dat méér Vlamingen zich laten bijscholen. Sinds de coronapandemie is maar liefst 60 miljoen euro geïnvesteerd in opleidingen voor volwassenen. Een nieuwe reclamecampagne en een opleidingskompas moeten Vlamingen op beroepsleeftijd nu makkelijker de weg doen vinden naar de Centra voor Volwassenenonderwijs.