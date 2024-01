BYD gaat 1,3 miljard dollar investeren in de bouw van een fabriek in Indonesië. De Chinese maker van elektrische auto’s heeft zijn oog laten vallen op de gigantische Indonesische markt. Het past in de strategie van BYD om meer omzet te draaien buiten China. Net vandaag heeft de Chinese autobouwer ook drie e-modellen gelanceerd in Indonesië.