De drukste luchthaven van Europa, Londen Heathrow, is van iets na middernacht tot zes uur vanavond volledig gesloten geweest. Een gevolg van een stroompanne die is veroorzaakt door een brand in een elektriciteitsstation. Een incident met erg zware gevolgen dus. Ook op de beurs: aandelen die gelinkt zijn aan de luchtvaart- en toerismesector doken meteen in het rood.