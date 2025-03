Bouwmaterialen als hout, staal en plastic kosten opnieuw evenveel als vóór de oorlog in Oekraïne. Dat zegt bouwfederatie Embuild. En ondanks de dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU, zouden de prijzen ook niet meteen stijgen. Want volgens Embuild importeren we slechts een kwart van onze ruwbouwmaterialen. En het grootste deel daarvan komt dan nog eens uit Europa, niet de VS.