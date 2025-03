BEKIJK – Bouw-en vastgoed sector eist klare regelgeving voor duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen wordt in ons land serieus bemoeilijkt door complexe wet- en regelgeving. Het is een verzuchting uit de bouw- en vastgoedsector. Een dertigtal spelers waaronder kleppers als CFE, Heylen Warehouses, Atenor en Montea, hebben zich daarom verenigd in de Belgian Green Building Council, een organisatie zoals die ook al in andere landen bestaat. De sector wil zo met één stem spreken en vooral duidelijke, geharmoniseerde duurzaamheidsnormen creëren zodat duurzaam bouwen hier meer vaart kan maken.