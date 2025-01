Geamputeerden kunnen binnenkort weer vrijer bewegen dankzij de Bio Leg, een revolutionaire knieprothese, ontwikkeld door het Japanse bedrijf BionicM. De prothese is uitgerust met sensoren, motoren en een krachtige batterij en kan de natuurlijke bewegingen van een menselijke knie imiteren. Op de techbeurs CES in Las Vegas is de uitvinding bekroond met de Best of Innovation Award, in de categorie toegankelijke technologie.