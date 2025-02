Nvidia duikt bij opening van Wall Street in het rood, ondanks zijn uitstekende kwartaalresultaten. De chipontwerper zag zijn omzet in het vierde kwartaal met maar liefst 78% stijgen, gedreven door de enorme vraag naar zijn nieuwe Blackwell-chips. Ondanks uitdagingen zoals exportbeperkingen naar China en toenemende concurrentie blijft Nvidia optimistisch over de toekomst.