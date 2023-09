Evenveel bezoekers trekken als het Atomium. Dat is de ambitie van Belgian Beer World, een nieuw interactief museum in het gerenoveerde beursgebouw van Brussel. 100 Belgische brouwers hebben er samen 6 miljoen euro in geïnvesteerd. Het museum moet ons bier nog meer op de internationale kaart zetten. Ook het beursgebouw zelf onderging een grondige opfrissing en is nu deels toegankelijk voor het grote publiek.