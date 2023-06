Ons land en Nederland bundelen de krachten in transport en opslag van CO2. De bevoegde ministers hebben daarover in Antwerpen een principeakkoord ondertekend. De bedoeling is om CO2-uitstoot van de industrie permanent op te slaan in uitgeputte Nederlandse gasvelden in de Noordzee. Hoeveel onze industriebedrijven hiervoor zullen moeten betalen, is nog niet vastgelegd.