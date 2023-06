Dankzij stevige consumptie houdt de Belgische economie opvallend goed stand in tijden van inflatie en oplopende rente. Ook volgend jaar nog. Maar dat kan niet blijven duren, zo waarschuwt de Nationale Bank in haar vooruitzichten. Want énkel consumptie drijft onze groei. En die is dan nog aangezwengeld door een gulle overheid en snel stijgende lonen. En daarmee hypothekeren we onze toekomst.