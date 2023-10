Ons land is opnieuw wereldkampioen zonnewagenrijden. In het Australische Adelaide kroonde het Innoptus Solar Team, verbonden aan de KU Leuven, zich vannacht voor de tweede keer tot kampioen. Het moest in de prestigieuze wedstrijd knokken tegen teams uit de VS, Duitsland en tegen aartsrivalen Twente en Delft. Een zelfontworpen, uitschuifbare vin bleek het geheime wapen, tijdens een lange, moeilijke race.