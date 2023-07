Een verrassende wissel van de wacht bij de Centrale Bank van Australië. Michele Bullock volgt Philip Lowe op, die na één termijn moet wijken. Hem wordt aangewreven dat hij te laat de inflatie serieus nam, waardoor hij in een recordtempo de rente optrok van 0,1 naar 4,1 procent. Bullock werd enkele maanden geleden al aangesteld als adjunct-gouverneur, maar krijgt nu volledig de teugels in handen. Ze is de eerste vrouwelijke gouverneur van de Centrale Bank in Australië.