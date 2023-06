Voor de tweede keer al heeft de Audi-fabriek in Vorst de Factory of the Future Award in de wacht gesleept. Een belangrijke bekroning voor de meest innovatieve en duurzame productiebedrijven van ons land. Als we onze maakindustrie op Belgische bodem willen houden, moeten onze bedrijven op alle vlak voorloper zijn en blijven. Dat is de filosofie achter de award.