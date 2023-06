Arvesta heeft z’n jaaromzet zien groeien naar 1,9 miljard euro. Daarmee zit het dochterbedrijf van de Boerenbod op schema om z’n ambitieuze groeiplan waar te maken: een miljard méér omzet in amper zeven jaar tijd. Arvesta is bij het grote publiek bekend van de Aveve-winkels, maar is toch vooral een toeleverancier van de landbouwsector. In binnen- én buitenland.