Werken in de platformeconomie – als maaltijdkoerier of taxichauffeur bijvoorbeeld – is nog altijd geen pretje. Dat blijkt uit een internationale doorlichting onder leiding van de universiteit van Oxford, waar in ons land de KU Leuven aan deelnam. De verschillende platformen zoals Deliveroo, Uber en Helpper scoren barslecht op de principes van “eerlijk werk”. Ondanks de druk van vakbonden en verschillende rechtszaken in de voorbije jaren.