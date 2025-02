De Amerikaanse chemiemultinational Eastman bouwt in Gent een nieuwe productielijn om zogenaamde ‘Specialty Interlayers’ te produceren. Dat zijn de dunne isolatielaagjes in het veiligheidsglas van bijvoorbeeld elektrische auto’s. Een product waarnaar steeds meer vraag is. De nieuwe productielijn kost volgens Eastman ‘tientallen miljoenen dollars’ en levert tot 50 nieuwe banen op.