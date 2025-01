ALD Automotive | LeasePlan introduceert als eerste mobiliteitspartner in België een leasingformule voor drones. Enkele politiezones zijn de eersten om de formule te testen. Maar het leasingbedrijf ziet drones in de toekomst almaar meer taken overnemen die te gevaarlijk of te complex zijn voor mensen. En met een leaseformule zouden bedrijven ook makkelijker toegang blijven houden tot de nieuwste modellen, zonder zelf grote investeringen te moeten doen.