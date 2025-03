We zien de snelle opmars van AI tot nu vooral bij kantoortaken: voor samenvatting, analyse of de creatie van teksten en beelden. Maar zeker zo belangrijk is de revolutie die AI teweegbrengt in robotica. Dat bewijst de ontwikkelaarsconferentie die Nvidia deze week organiseert. De complexe AI-modellen die getraind zijn op taal, kunnen ook dienen voor het ontwikkelen van een robotbrein. Daardoor kunnen robots eindelijk de complexe wereld rondom hen begrijpen.