BEKIJK – AI-gestuurde softwaretest Basecamp Zero bespaart tijd en verhoogt nauwkeurigheid

Software-updates testen is tijdrovend, maar een nieuwe AI-tool van de universiteiten van Antwerpen en Brussel kan dat proces sterk versnellen. Basecamp Zero, zo heet de tool, helpt softwareontwikkelaars om fouten sneller en slimmer op te sporen, wat hen tot 30% efficiënter maakt. Technologiegroep Barco is als eerste ingestapt in het pilootproject. Binnen enkele jaren moet Basecamp Zero uitgroeien tot een volwaardige spin-off.