BEKIJK – ‘Werkvloer moet antigif zijn tegen toenemende polarisatie’: studiogesprek met Leen Van den Neste, CEO vdk bank

In een open brief roepen 40 CEO’s, rectoren en NGO-directeurs op tot actie tegen de groeiende polarisatie en verzuring in onze maatschappij. Ze zien de werkvloer als een cruciale plek om verdeeldheid tegen te gaan, door samenwerking en dialoog tussen werkgevers en werknemers te stimuleren. Initiatiefnemer van de oproep is Leen Van den Neste, CEO van vdk bank. Ze zit bij ons in de studio voor meer toelichting.