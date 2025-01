Met je smartphone of tablet je gezicht filmen, en twintig seconden later je hartslag of stressniveau kennen. Het kan met de softwareoplossing van het Gentse IntelliProve. Klanten zoals ziekenfondsen integreren die in hún platformen. Zopas heeft het jonge bedrijf 1,25 miljoen euro opgehaald. Geld voor een Europese expansie en nieuwe features. Zoals een gezichtsscan om ook iemands pijnscore kunnen bepalen.