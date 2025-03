Santero Therapeutics wil nog eens 10 miljoen euro ophalen na een ontdekking die een doorbraak zou kunnen betekenen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Bij zijn oprichting in 2021 investeerden private en publieke spelers al eens 10 miljoen in het biotechbedrijfje uit Charleroi. Maar nu heeft de spin-off van de ULB vers geld nodig om zijn beloftevol onderzoek naar een volgende fase te brengen.