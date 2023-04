Het vliegverkeer op Brussels Airport leidt tot sterke hinder bij in totaal 220.000 omwonenden. Dat cijfer komt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de Bond Beter Leefmilieu. Tegen deze zomer moet de luchthaven bij de Vlaamse overheid een nieuwe aanvraag hebben ingediend voor een omgevingsvergunning. De BBL vraagt om strengere geluidsnormen op te leggen. Want die overlast zou een miljard euro gezondsheidsschade per jaar veroorzaken.