Bank en verzekeraar Argenta heeft het voorbije jaar iets minder winst geboekt dan in 2021. Maar dat kwam vooral door éénmalige elementen. De nieuwe CEO Peter Devlies is erg tevreden dat Argenta is kunnen blijven groeien. Ondanks de inflatie kan de bank haar kosten onder controle houden, terwijl de snel stijgende rente positief uitdraait voor haar rentemarge.