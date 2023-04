Of Europa de inflatie weet te bedwingen zal grotendeels afhangen van z’n energiebevoorrading. Want het tijdperk van overvloedig en goedkoop Russisch gas ligt achter ons. De Amerikanen beloven alvast dat ze minstens zoveel vloeibaar gas zullen leveren als vorig jaar. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Blinken gezegd op de Europees-Amerikaanse ministerraad voor Energie in Brussel.