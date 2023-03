De start-up Innocens kan met artificiële intelligentie sepsisaanvallen bij vroeggeboren baby’s detecteren. Sepsis is een extreme ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie. Ze treft bijna één op de vijf kindjes die te vroeg geboren zijn en is goed te behandelen. Maar de ziekte tijdig opsporen, is moeilijk, waardoor nog te veel vroeggeboren baby’s overlijden. Het AI-model moet daar verandering in brengen.