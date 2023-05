In Oudenaarde is het 30.000ste zonnepaneel gelegd op een sociale woning in Vlaanderen. Bedoeling is om in een periode van vier jaar zo’n 395.000 zonnepanelen te installeren op huizen van sociale woonmaatschappijen. De plaatsing past in een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector om te investeren in duurzaam sociaal wonen.