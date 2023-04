25.000 klanten van de coöperatieve bank NewB stappen over naar VDK Bank. Een kleine minderheid van 3000 klanten doet dat niet. VDK neemt NewB over. Daardoor verschuift er zo’n 80 miljoen euro naar de zicht- en spaarrekeningen van VDK. NewB gaat dan weer als digitaal agentschap in Brussel en Wallonië klanten ronselen voor VDK Bank. Daardoor wordt de van oorsprong Gentse bank voortaan ook actief in Franstalig België.