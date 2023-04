Er rolde vanmiddag een grote textielbal door de Brusselse Nieuwstraat. De Schone Kleren Campagne herdacht daarmee de ergste ramp ooit in de kledingsector: die van Rana Plaza in Bangladesh. Precies tien jaar geleden stortte daar een kledingfabriek in, waarbij 1.138 doden en zowat 2.500 gewonden vielen. Sindsdien is er in de modesector heel wat verbeterd, maar het businessmodel van fast fashion blijft wel wegen op mens en milieu.