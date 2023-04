In deze reeks maken we kennis met crustatieve zorg, een nieuw zorgmodel voor patiënten met een Ernstige Permanente Psychiatrische Aandoening (EPPA). In Vlaanderen is het Forum Crustatieve Zorg de voortrekker rond dit vernieuwende model. Professor Kenneth Chambaere van de UGent-VUB Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde en Jürgen Magerman van het Equality onderzoekscollectief aan de HoGent lichten het wetenschappelijk onderzoek naar crustatieve zorg en de monitor voor hulpverleners toe.