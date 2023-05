In de laatste aflevering van de reeks over crustatieve zorg maken we een balans op en kijken we naar de toekomst. Hoe kan crustatieve zorg op ruimere schaal worden uitgebouwd in de Vlaamse GGZ-voorzieningen? An Haekens hoofdarts bij de Zorggroep Alexianen Tienen en Loïc Moureau, stafmedewerker ethiek bij de vzw Bermhertigheid Jesu en onderzoeker aan de KU Leuven, geeft tekst en uitleg.