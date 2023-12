Steeds meer bedrijven zien de waarde in van samenwerken met startups om hun innovatievermogen te boosten. Voedingsbedrijf ‘What’s Cooking?’, het vroegere Ter Beke, heeft daarin een lange traditie. Het is een van de gevestigde bedrijven die nauw betrokken was in het Europese BioeconomyVentures-project, dat zich specifiek naar startups en spin-offs uit de bio-economie richt. 21/12/23