Z-Extra Work smarter: Bakkerij Aernoudt en Omer Vander Ghinste: authenticiteit als driver voor groei

25 jaar geleden ging Carolien De Sutter als student aan de slag bij Bakkerij Aernoudt, vandaag leidt ze de organisatie. De transformatie die het bedrijf sindsdien doormaakte oogt indrukwekkend. Wat destijds een dorpsbakker was, is vandaag een groep met een centrale bakkerij en 35 verkooppunten in heel Oost-Vlaanderen. Ook brouwerij Omer Vander Ghinste maakte de voorbije decennia een sterke evolutie door. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 130 jaar. Vandaag staat de vijfde generatie aan het roer en het succes is veel groter dan wat stichter Omer Vander Ghinste ooit had kunnen dromen. Wim De Weghe, de marketing director van Omer, ging tijdens het Teamleader event Work Smarter in gesprek met Carolien De Sutter. Ze vertelden hoe ze, via een onvoorwaardelijke focus op authenticiteit, vakmanschap en kwaliteit, het rijke verleden van hun onderneming blijven vertalen in verdere groei.