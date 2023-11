Als het over een bedrijfsoverdracht met een verkoop aan een derde partij, is overnamemarkt.be zowat het belangrijkste online platform in Vlaanderen. Het platform dat de overdracht van zelfstandige ondernemingen faciliteert, bestaat al 15 jaar. Guido Seghers, verantwoordelijke voor overnamemarkt.be bij Unizo, legt uit hoe een kandidaat-koper een geschikt bedrijf vindt.