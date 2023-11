Deze week is het de Week van de Bedrijfsoverdracht. Een initiatief van VLAIO in samenwerking met een hele reeks partners, waaronder ook Unizo. In deze vijfdelige reeks bespreken we een week lang het thema van de bedrijfsoverdracht, in al zijn aspecten. Met Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, praten we over de noodzaak om de bedrijfsoverdracht bij kleine ondernemingen tijdig voor te bereiden.