De meeste familiale ondernemers willen hun levenswerk kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Op die manier kan het bedrijf blijven bestaan. Maar als de kinderen niet geïnteresseerd zijn of niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, moet er naar een andere oplossing worden gezocht. In deze aflevering bespreken we welke de scenario’s voor het schenken of verkopen van een familiebedrijf.