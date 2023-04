Zeker in deze woelige economische tijden is het belangrijk om je als onderneming te beschermen tegen wanbetalers en je goed te informeren over de kredietwaardigheid van je klanten. De hoge energieprijzen en stijgende loonkosten zorgen ervoor dat de marges en de productiviteit van ondernemingen onder druk staan. Vooral kmo’s hebben het moeilijk en dat vertaalt zich in een toenemend aantal stopzettingen.