In de reeks Z-Extra Clever Together bekijken we verschillende uitdagingen die bedrijven wachten wanneer ze hun duurzaamheidsambities willen realiseren. Eén ervan is alvast de verplichting om te rapporteren over ESG, als gevolg van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive. Björn Crul vraagt meer toelichting aan Katelijne Norga van adviesbureau Pantarein.