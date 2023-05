Vlaanderen telt vandaag meer dan 350.000 niet-residentiële gebouwen die vaak nog veel asbest bevatten. In het belang van onze gezondheid moeten die asbestdaken zo snel mogelijk verwijderd worden. Bedrijven die investeren in een dakrenovatie, in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen kan rekenen op een premie van de Vlaamse Overheid.