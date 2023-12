Ons land heeft een grootschalig investeringsprogramma lopen in Defensie. In het kader daarvan wordt ook het personeelsbestand uitgebreid. Met een actieve rekruteringspolitiek richt Defensie zich in de eerste plaats op jongeren. Eén van de initiatieven is de Reboot4You-campagne, waarvoor het leger samenwerkt met de industrie.