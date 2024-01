Z-Business Transformation: Een strategie rond ecologie, sociaal beleid en goed bestuur

Eén van de drivers voor bedrijven die een business transformatie realiseren, is het besef dat ze ook een maatschappelijk rol vervullen. Het ontwikkelen van een strategie rond ESG – ecologie, sociaal beleid en goed bestuur – is dan een eerste stap naar concrete engagementen. Philip Morris International, dat volop inzet op rookvrije alternatieven voor de sigaret, maakt sinds 2016 werk van zo’n ommezwaai en wil daarover in overleg gaan met alle betrokkenen.