Al meer dan 70 jaar is Beddeleem uit Nazareth gespecialiseerd in de totaalafwerking van kantoor- en utiliteitsgebouwen. Het bedrijf, dat sinds vorig jaar geleid wordt door co-CEO’s Jochen Daneels en Koen De Block, wil een voortrekker zijn in innovatie en circulaire economie. Die inspanningen worden door Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven bekroond met het label ‘Best Managed Company’.