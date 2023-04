Trends Talk met Piet Derriks (Immoweb): ‘Artificiële intelligentie gaat vastgoedadvertenties schrijven’

Vastgoedadvertenties zullen binnenkort deels geschreven worden door artificiële intelligentie, zegt Piet Derriks, de managing director van Immoweb dit weekend in Trends Talk.

De vastgoedsector experimenteert volop met AI en een site als Immoweb beschikt als grootste vastgoedsite van het land over miljarden data. Binnen de AVIV Group waar Immoweb deel van uitmaakt, een onderdeel van het Duits uitgeversconcern Axel Springer, wordt geëxperimenteerd met concrete AI-toepassingen voor immosites. Op basis van foto’s kan AI een beschrijving genereren van een pand dat te huur of te koop staat. Een toepassing die mogelijk in 2026 al op Immoweb zal aangeboden worden, zegt Derriks.

Trends Talk is het hele weekend te bekijken op Kanaal Z of hier op deze site. U kunt de uitzending ook beluisteren als Trends Podcast.