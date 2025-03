BEKIJK – Trends Talk met Ilse De Witte en Danny Reweghs: ‘Belegger moet op zoek naar mooie kansen’

De aandelenmarkten zijn in volle beweging en we zitten als beleggers op het puntje van onze stoel. Is de remonte van de Europese aandelenmarkten ook echt duurzaam? Zal Wall Street buigen, dan wel barsten? In deze Trends Talk-special over beleggen beantwoorden Trends-Kanaal Z-experten Ilse De Witte en Danny Reweghs de belangrijkste beleggersvragen. Ze zien meerdere bewegingen op de internationale aandelenmarkten: van de VS naar Europa, van groei- naar waarde-aandelen en van hangmatbeleggen naar stock picking. Hier liggen mooie kansen te rapen voor actieve beleggers.