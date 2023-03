Bart De Smet (voorzitter VBO): “De vraag is of de Europa de lakei van de VS wil zijn”

Voor de verduurzaming van onze energieproductie hebben we veel grondstoffen uit China nodig. Daarom onderhouden de Europeanen maar beter goede relaties met dat land, zegt afscheidnemend VBO-voorzitter Bart De Smet in Trends Talk dit weekend. Dat staat goede relaties met de VS niet in de weg, maar we moeten ons geen illusies maken. De Amerikaanse bekommernis om Europa is ook ingegeven door de economische belangen die ze hier hebben, aldus De Smet. “De vraag is of Europa de lakei van de VS wil zijn. We moeten onze eigen weg uitstippelen.”