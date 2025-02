Afgelopen week kwam Randstad met kwartaalresultaten. De uitzendgroep moest opnieuw een omzetdaling bekend maken. Uitzendbedrijven zijn de kanaries in de steenkoolmijn van de economie: minder uitzendarbeid is meestal geen goed nieuws voor de economische groei. Voor meer uitleg hebben we Annic Bosmans uitgenodigd, CEO van Randstad Group in België en Luxemburg. En uiteraard vragen wij haar ook wat zij vindt van de plannen van de nieuwe regering voor de arbeidsmarkt.