Bijna acht jaar lang stond Gert De Winter aan de top van de Zwitserse verzekeraar Baloise. Weinig Belgen bekleedden ooit zo’n hoge functie in een buitenlands bedrijf. Na een zwaar herstel van slokdarmkanker en een kortstondige terugkeer naar de job besliste De Winter om zijn nog niet gerealiseerde dromen waar te maken. Een gesprek over afscheid nemen en over de toekomst en uitdagingen voor de verzekeringswereld.