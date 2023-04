Piet Derriks (Immoweb): ‘Vraag naar huurwoningen stijgt immens met 25 procent’

De huizenmarkt stabiliseert, maar na jaren van prijsstijgingen en door de gestegen rente is er nu een ongeziene stijging van de vraag naar huurwoningen. Dat blijkt uit de data die vastgoedsite Immoweb verzamelt.



Met 500.000 bezoekers per dag en 140.000 zoekertjes is Immoweb de absolute marktleider onder de Belgische vastgoedsites. Piet Derriks, de managing director van Immoweb, is dit weekend te gast in Trends Talk. Eens de rentes begonnen te stijgen, koelde de koopmarkt af en begon de huurmarkt te boomen, merkte hij.

Trends Talk is vanaf zaterdag 11 uur het hele weekend te bekijken op Kanaal Z. Ook op Trends.be is Trends Talk te bekijken. U kunt de uitzending ook beluisteren als Trends Podcast.