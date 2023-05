Bekijk Trends Talk met François Van Hoydonck, CEO Sipef: ‘Enorme boost voor wereldmarkt toen palmolie kon gebruikt worden voor biodiesel’

Palmolie was jarenlang kop van jut voor milieuactivisten. De productie ervan was de oorzaak van wereldwijde ontbossing maar daar wordt sinds 2015 paal en perk aan gesteld. Een goede zaak vindt François Van Hoydonck, CEO van de Schotense palmolieproducent Sipef. Certificatie en rapportering is cruciaal in deze markt en een voorwaarde om te kunnen leveren aan de grote multinationals. Een gesprek over een opmerkelijke Belgische speler, die al meer dan 100 jaar genoteerd staat op Euronext Brussel.